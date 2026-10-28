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28 октября 2026, 14:16

В Украине могут вернуть светомаскировку из-за новых российских дронов

28 октября 2026, 14:16
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине могут пересмотреть правила светомаскировки, в частности, по освещению дорог и трасс. Это может произойти, если Россия станет массово применять ударные беспилотники с модулями оптической навигации в ночное время

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Флэш Бескрестнов, передает RegioNews.

По его словам, в случае массового использования россиянами модуля оптической навигации "Сусанин" на беспилотниках "Герань-5" и других БпЛА и ракетах Украине, вероятно, придется пересмотреть подходы к светомаски.

"Особенно это касается освещения дорог и участков трасс", – отметил Бескрестнов.

Он также напомнил, что в 2022 году светомаскировку вводили из-за страха и непонимания ситуации.

"А сейчас, вероятно, придется действовать осознанно", – добавил советник президента.

Речь идет о возможности пересмотра подходов к освещению, а не об объявленном решении ввести новые ограничения.

Напомним, ГУР обнародовало разбор новой версии российских реактивных БПЛА "Герань-4", которые враг начал применять осенью этого года. Среди ключевых обновлений – новая навигация.

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