Рябикина снова назначили главой Гостаможни
Кабинет министров 15 сентября принял решение о переназначении Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении народного депутата фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.
В августе Рябикин победил в конкурсе на занятие должности главы Государственной таможенной службы, он возглавлял ее с 18 ноября, однако был назначен по "карантинной" процедуре.
Теперь же правительство уволило его в связи с истечением срока действия контракта и сразу назначило.
Напомним, ранее Рябикин заявлял, что работников таможни будут проверять на детекторе лжи.
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