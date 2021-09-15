Рябикина снова назначили главой Гостаможни

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Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении народного депутата фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

В августе Рябикин победил в конкурсе на занятие должности главы Государственной таможенной службы, он возглавлял ее с 18 ноября, однако был назначен по "карантинной" процедуре.

Теперь же правительство уволило его в связи с истечением срока действия контракта и сразу назначило.

Напомним, ранее Рябикин заявлял, что работников таможни будут проверять на детекторе лжи.