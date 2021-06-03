Зеленского просят не подписывать закон о заключении за ложь в декларациях

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Национальное агентство по предупреждению коррупции призывает президента Владимира Зеленского ветировать закон о лишении свободы за недостоверное декларирование

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В ведомстве утверждают, что Верховная Рада внесла поправку, которая дает возможность чиновникам записывать имущество на родственников.

Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишение свободы за ложь в декларации, Верховная Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников. Итак, НАПК вынужденное просить президента наложить вето на этот закон", - заявил председатель НАПК Александр Новиков.

Он добавил, что ведомство в срочном порядке подготовит и направит Зеленскому предложения по решению этой ситуации.

Напомним, 27 октября 2020 года КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.

Позже председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

3 июня в Украине вернули тюремное заключение за ложь в декларациях.