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14 июля 2021, 15:31 83

Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского, которым отменено назначение Тупицкого судьей КСУ - СМИ

14 июля 2021, 15:31 83
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Фото из открытых источников
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Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Верховном суде, передает RegioNews.

Также суд решил, что действия Зеленского в отношении Тупицкого являются незаконными.

Как сообщалось, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Также Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем. Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны.

Александр Тупицкий КСУ президент Владимир Зеленский указ

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