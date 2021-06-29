Рада приняла обновленный закон о заключении за ложь в декларациях

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Верховная Рада на заседании 29 июня поддержала законопроект №4651 о возвращении тюремного заключения за ложь в декларациях с правками президента Владимира Зеленского

Об этом стало известно из трансляции заседания Рады, передает RegioNews.

За проект закона проголосовали 315 депутатов, против - 3, воздержались 15 народных избранников.

Ранее Зеленский наложил вето на этот документ, поскольку депутаты внесли в него поправки, которые позволяют записывать имущество на родственников.

Итоговый документ усиливает ответственность за нарушения при декларировании доходов и имущества чиновниками:

при внесении в декларацию сумм, которые на 1,14 – 4,5 млн грн отличаются от действительных цифр – штраф 51 000 – 68 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет;

при внесении в декларацию сумм, которые отличаются от действительных цифр более, чем на 4,5 млн грн – штраф 68 000 – 85 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение/лишение свободы до двух лет;

за умышленную неподачу декларации – штраф 42 500 – 51 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ветировал закон об ответственности за ложь в декларациях.

27 октября 2020 года КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.

3 июня в Украине вернули тюремное заключение за ложь в декларациях. Также сообщалось, что Зеленского просят не подписывать закон о заключении за ложь в декларациях.