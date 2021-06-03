В Украине вернули тюремное заключение за ложь в декларациях

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Верховная Рада на заседании 3 июня поддержала во втором чтении проект закона №4651 авторства президента Владимира Зеленского о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За такое решение проголосовали 307 народных избранников.

Закон вносит изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса. Для депутатов, госслужащих и представителей органов местного самоуправления предусмотрели ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, если они не внесли в декларации активы и недвижимость на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов.

Если же стоимость незадекларированного будет более 2000 прожиточных минимумов, то депутату, госслужащему или представителю органов местного самоуправления грозит 2 года тюрьмы или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса усиливают ответственность за непредставление декларации госслужащими и представителями органов местной власти. В случае доказательства вины они могут получить до двух лет тюремного заключения.

Напомним, 27 октября 2020 года КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.