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15 июня 2021, 10:37 258

Зеленский ветировал закон об ответственности за ложь в декларациях

15 июня 2021, 10:37 258
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон об ответственности за недостоверное декларирование, который был принят 3 июня

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

В Офисе президента рассказали, что при рассмотрении законопроекта депутаты внесли в него поправки, которые позволяют записывать имущество на родственников и не декларировать его.

У Зеленского заявляют, что это дает возможность не указывать декларациях чиновников движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники. Именно поэтому президент наложил вето на закон и вернул его в парламент.

Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - заявил Зеленский.

Он добавил, что введение системы электронного декларирования было требованием Европейского Союза для установления безвизового режима с Украиной.

Напомним, 27 октября 2020 года КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.

3 июня в Украине вернули тюремное заключение за ложь в декларациях. Также сообщалось, что Зеленского просят не подписывать закон о заключении за ложь в декларациях.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон о недостоверном декларировании.

Владимир Зеленский заявление президент декларации законопроект

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