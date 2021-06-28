"Амбиций относительно публичной политики пока у меня нет" - Витренко о вероятности возвращения в правительство

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Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что пока не думает о возвращении на работу в Кабмин, по его словам, амбиций относительно публичной политики пока у него нет

Об этом Витренко сказал в эфире канала "Украина 24", комментируя возможность своего возвращения на работу в Кабмин, в частности на должность премьер-министра, передает RegioNews.

Он заявил, что у него "пока хватает проблем на теперешней должности - много чего надо сделать на этой должности, чтобы показать результат, чтобы работа эффективных менеджеров принесла пользу для всех украинцев".

Что касается работы в правительстве, то, во-первых, я там немного поработал, не могу сказать, что там медом намазано и хочется туда вернуться. Люди, которые идут на это, они честные и хотят там что-то наработать - это такая определенная Голгофа. Пока я об этом не думаю, пока концентрируюсь на "Нафтогазе", – ответил он на вопрос, готов ли он возглавить правительство, например, осенью.

Также он добавил, что пока ему "хватает других вызовов".

Амбиций по публичной политике пока у меня нет. Я бы для себя планировал, что, возможно, лет через 10 я в политику вернусь. Но пока мне хватает других вызовов, – добавил он.

Как сообщалось 15 июня, в НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко.

А уже 18 июня ОАСК остановил действие предписания НАПК о незаконности назначения Витренко в ”Нафтогаз".