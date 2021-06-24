У Витренко еще один советник - экс-заместитель министра энергетики Рябчин
Алексей Рябчин назначен советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов и зеленого курса ЕС
Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК, передает RegioNews.
Отмечается, что Рябчин будет помогать с реализацией корпоративной стратегии Группы Нафтогаз, которая предусматривает, что будущее Нафтогаза будет базироваться на трех бизнес-платформах: газовый бизнес, поставки конечным потребителям и низкоуглеродистые бизнесы.
Он будет работать над налаживанием постоянного взаимодействия по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов и EU Green Deal с органами государственной власти, международными организациями, представителями органов государственной власти США и стран-членов ЕС, аналитическими центрами и средствами массовой информации, - добавили в компании.
Ранее Алексей Рябчин работал советником вице-премьера по евроинтеграции и министра защиты окружающей среды, заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, возглавлял подкомитет по энергоэффективности комитета ТЭК Верховной Рады Украины VIII созыва, был переговорщиком от Украины на климатическом саммите ООН, работал в частном бизнесе и принимал участие в реализации ряда международных инициатив по низкоуглеродному развитию, преподавал в отечественных и зарубежных университетах.
Как сообщалось вчера, Витренко взял себе в советники экс-зама главы "Укрнафты" Маврикия Калугина.