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24 июня 2021, 15:44 5

У Витренко еще один советник - экс-заместитель министра энергетики Рябчин

24 июня 2021, 15:44 5
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Фото из открытых источников
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Алексей Рябчин назначен советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов и зеленого курса ЕС

Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК, передает RegioNews.

Отмечается, что Рябчин будет помогать с реализацией корпоративной стратегии Группы Нафтогаз, которая предусматривает, что будущее Нафтогаза будет базироваться на трех бизнес-платформах: газовый бизнес, поставки конечным потребителям и низкоуглеродистые бизнесы.

Он будет работать над налаживанием постоянного взаимодействия по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов и EU Green Deal с органами государственной власти, международными организациями, представителями органов государственной власти США и стран-членов ЕС, аналитическими центрами и средствами массовой информации, - добавили в компании.

Ранее Алексей Рябчин работал советником вице-премьера по евроинтеграции и министра защиты окружающей среды, заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, возглавлял подкомитет по энергоэффективности комитета ТЭК Верховной Рады Украины VIII созыва, был переговорщиком от Украины на климатическом саммите ООН, работал в частном бизнесе и принимал участие в реализации ряда международных инициатив по низкоуглеродному развитию, преподавал в отечественных и зарубежных университетах.

Как сообщалось вчера, Витренко взял себе в советники экс-зама главы "Укрнафты" Маврикия Калугина.

Также стало известно, когда в "Нафтогазе" могут рассмотреть отстранение Витренко. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" соберется на внеочередное заседание 24 июня, во время которого может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко.

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