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"Нафтогаз" повысил цены на газ в июле почти на 10%
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25 июня 2021, 12:42 536

"Нафтогаз" повысил цены на газ в июле почти на 10%

25 июня 2021, 12:42 536
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Фото: из открытых источников
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Цена на газ для бытовых потребителей в июле от газоснабжающей компании "Нафтогаз" выросла до 13,13 гривны за кубометр. Данная цена почти на 10% больше цены на газ в июне

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

При этом, цена на газ в июне составляла 11,94 грн за кубометр.

Отмечается, что повышение цены на газ касается только тех бытовых потребителей, которые находятся на месячном тарифном плане.

Потребители, которые обслуживаются на годовом тарифе, по-прежнему будут платить 7,96 гривны за кубометр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине решили прекратить регулирование цен на газ для теплокоммунэнерго уже с 20 мая этого года. Предприятия теплокомунэнерго теперь будут заключать договоры на поставку газа самостоятельно с любым поставщиком газа.

Раньше газовым компаниям запретили брать с населения плату за смену поставщика топлива.

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