Брата главы ОАСК Вовка оставили под стражей
Высший антикоррупционный суд рассмотрел апелляцию Юрия Зонтова, который является братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
25 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для Юрия Зонтова", - сообщили в ЦПК.
Так, после рассмотрения апелляции, ВАКС решил не менять предыдущее судебное решение относительно него и не менять меру пресечения.
Напомним, ранее суд оставил Зонтова под стражей до 29 июля включительно, но снизил залог с 35 млн грн до 27 млн 240 тыс. грн.
В начале апреля НАБУ разоблачило Юрия Зонтова и еще одного адвоката на получении 100 тыс. долларов. Во время обысков у брата судьи Вовка детективы НАБУ нашли миллионы долларов наличными, предметы антиквариата и 100 шекелей.