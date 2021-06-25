Брата главы ОАСК Вовка оставили под стражей

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

25 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для Юрия Зонтова", - сообщили в ЦПК.

Так, после рассмотрения апелляции, ВАКС решил не менять предыдущее судебное решение относительно него и не менять меру пресечения.

Напомним, ранее суд оставил Зонтова под стражей до 29 июля включительно, но снизил залог с 35 млн грн до 27 млн 240 тыс. грн.

В начале апреля НАБУ разоблачило Юрия Зонтова и еще одного адвоката на получении 100 тыс. долларов. Во время обысков у брата судьи Вовка детективы НАБУ нашли миллионы долларов наличными, предметы антиквариата и 100 шекелей.