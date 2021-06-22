В Черкассах СБУ задержала иностранца, которого разыскивает Интерпол
В г. Черкассы в ходе спецоперации СБУ задержала иностранного гражданина, который находится в международном розыске по линии Интерпола
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства", - говорится в сообщении.
Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток, а также он был помещен в государственное учреждение "Черкасский следственный изолятор".
Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила бывшего боевика в Вооруженных Силах Украины.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом