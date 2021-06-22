В Черкассах СБУ задержала иностранца, которого разыскивает Интерпол

Фото: СБУ

В г. Черкассы в ходе спецоперации СБУ задержала иностранного гражданина, который находится в международном розыске по линии Интерпола

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства", - говорится в сообщении.

Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток, а также он был помещен в государственное учреждение "Черкасский следственный изолятор".

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила бывшего боевика в Вооруженных Силах Украины.