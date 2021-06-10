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10 июня 2021, 17:11 6

Стали известны представители "Голоса" и "Батькивщины" в ВСК, которая будет расследовать "дело вагнеровцев"

10 июня 2021, 17:11 6
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Фото из открытых источников
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Фракции "Голос" и "Батькивщина" подали своих представителей во временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины

Об этом рассказала глава ВСК, заместитель председателя парламентского комитета по нацобороны Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает RegioNews.

"Голос" и "Батькивщина" сегодня подали своих представителей в ВСК! Это нардепы Роман Костенко и Сергей Евтушок. Спасибо коллегам, и это реально увеличивает наши шансы на совместную качественную работу и развитие парламента, - написала Безуглая в четверг в Facebook.

Она напомнила, что первым вопросом, который будет рассматривать ВСК, станет "дело вагнеровцев".

Украинский парламент 19 мая создал ВСК по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавшие нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, однако оппозиционные фракции "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" не дали в нее своих представителей. В частности, "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на создании ВСК, которая должна расследовать исключительно "дело вагнеровцев".

Как сообщалось, ранее Дмитрий Нескоромный заявил о своем участии в расследовании Bellingcat по "делу Вагнера". Он обещает, что "будет интересно, а для некоторых даже поучительно".

В конце прошлого года сообщалось, что операция по задержанию "вагнеровцев" была санкционирована Порошенко. По словам пятого президента, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

18 августа 2020-го Бутусов заявил, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев”. Вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака разворачивается новый скандал, связанный с фактами возможной государственной измены.

Верховная Рада Голос Батькивщина ВСК дело вагнеровцев Марьяна Безуглая

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