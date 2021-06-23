В "Госрыбагентстве" разоблачили коррупционные схемы на 20 млн грн

Фото: СБУ

В подразделениях Государственного агентства рыбного хозяйства правоохранители выявили масштабную коррупцию, которая нанесла государству ущерб более чем на 20 млн грн

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники обнаружили сразу несколько коррупционных механизмов. Все они "построены" на фиктивных договорах, которые заключали подчиненные Агентству предприятия.

Соглашения существовали только на бумаге, а к их внедрению в жизнь никто не переходил", - говорится в сообщении.

Среди прочего, были установлены следующие факты с признаками фиктивности:

использование водоемов и их зарыбление;

строительство на территории Киевской области предприятия по выращиванию рыбных биоресурсов;

убыточная передача во фрахт судна "Таманский".

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности.

Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам преступной деятельности.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм в "Укрзализныце", который действовал почти полгода и был организован руководителем производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью".