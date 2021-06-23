В "Госрыбагентстве" разоблачили коррупционные схемы на 20 млн грн
В подразделениях Государственного агентства рыбного хозяйства правоохранители выявили масштабную коррупцию, которая нанесла государству ущерб более чем на 20 млн грн
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники обнаружили сразу несколько коррупционных механизмов. Все они "построены" на фиктивных договорах, которые заключали подчиненные Агентству предприятия.
Соглашения существовали только на бумаге, а к их внедрению в жизнь никто не переходил", - говорится в сообщении.
Среди прочего, были установлены следующие факты с признаками фиктивности:
- использование водоемов и их зарыбление;
- строительство на территории Киевской области предприятия по выращиванию рыбных биоресурсов;
- убыточная передача во фрахт судна "Таманский".
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности.
Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам преступной деятельности.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм в "Укрзализныце", который действовал почти полгода и был организован руководителем производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью".