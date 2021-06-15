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15 июня 2021, 21:21 6

Осенью Авакова могут отправить в отставку - СМИ

15 июня 2021, 21:21 6
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Фото из открытых источников
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Офис президента может дать ход прошлогоднему постановлению ВР об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова в сентябре, когда начнется следующая парламентская сессия

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на свои источники во фракции "Слуга народа", передает RegioNews.

По информации собеседников НВ, судьба Авакова может решиться уже этой осенью, если такое решение будет принято. Пока нет окончательного согласия по поводу того, как это реализовать.

На осень они [Офис президента] попытаются убрать [министра МВД] Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять, — рассказал один из депутатов.

По его словам, каким бы ни был Аваков, но его увольнения уберет единственный противовес Зеленскому и превратит ОП на единоличный орган принятия решений в государстве.

Близкий соратник Зеленского пояснил НВ, что дальнейшее пребывание Авакова в кресле действительно обсуждается, но окончательного решения — увольнять или оставить министра — президент не принял.

Напомним, Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с февраля 2014 года.

Как сообщалось, в октябре этого года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы.

Сейчас временно исполняющим обязанности мэра Харькова является Игорь Терехов, который до 2010 года был заместителем Авакова, когда тот занимал должность председателя Харьковской ОГА. По словам Терехова, он не разрывал отношений с Арсеном Аваковым и после того, как начал работать в команде Геннадия Кернеса.

Недавно в одном из интервью Терехов рассказал, как был коммуникатором Авакова и городских властей Харькова.

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