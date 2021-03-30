Верховная Рада наконец дала харьковчанам возможность выбрать себе мэра

Выборы Харьковского городского головы состоятся 31 октября

Выборы Харьковского городского головы состоятся 31 октября

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Об этом сообщает RegioNews.

Верховная рада назначила выборы мэра Харькова.

Постановлением Верховной рады выборы городского головы Харькова назначены на 31 октября 2021 года. "За" проголосовали 249 народных депутатов.

На это решение отреагировала внефракционная народный депутат Юлия Светличная – бывшая глава Харьковской ОГА в своем Telegram-канале.

Верховная Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября! Всем желающим "рулить и решать", затягивая выборы – пламенный привет. Решать, кому управлять городом, будут харьковчане. И только они! – написала Светличная.

Как сообщалось ранее, выборы намеренно оттягивали – не подавая, согласно процедуры, необходимые документы в парламент. Затягивание удалось – вместо весны, эти выборы состоятся только осенью.

И.о. городского головы Харькова называют единственным, кому выгодно затягивание назначения внеочередных выборов в Харькове. Как отмечала политолог Екатерина Одарченко, "в результате манипуляций, совершенных Харьковским городским советом во время представления в Верховную Раду нужных документов, выборы перенесены почти на пол года, в последнее воскресенье октября".

Эти манипуляции не только нарушили интересы горожан, но и лишили их права на своевременные выборы представительской власти Харькова. По сути, у жителей города украли возможность уже весной избрать полноценного мэра, - убеждена эксперт.

У горсовета были все возможности организовать все так, чтобы выборы городского головы Харькова состоялись в последнее воскресенье марта. Именно Игорь Терехов, который исполняет обязанности мэра, не подал предусмотренный законом пакет документов в Верховную раду. Формально от что-то отправлял, но не все – то есть нарушение закона как бы и не было. Хотя после окончания всех сроков, которые бы позволили выборы в марте, в парламент был направлен весь необходимый пакет документов.

Как сообщалось, в Харькове выясняли, кого избрали бы мэром 28 марта, если бы Терехов не оттянул выборы на осень.