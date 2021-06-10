Харьковский окружной админсуд отменил переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова в третий раз

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Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил административные иски к горсовету о признании противоправным и отмене решения, предусматривающего возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова

Решение об этом объявлено сегодня в суде, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Признать противоправным и недействительным пункт 1 решения Харьковского горсовета от 24.02.2021 "Об увековечении памяти лиц, которые принимали участие в освобождении от оккупантов Украины". В удовлетворении остальной части исковых требований отказать, - говорится в резолютивной части решения, объявленной в четверг судьей Екатериной Севастьяненко.

Полный текст решения будет составлен в течение 10 дней. На него может быть подана апелляция.

Мы оспаривали все решения в целом, но, собственно, переименование касалось только п. 1 этого решения, остальные пункты имели больше технический характер. .. То, что касается переименования, суд решение в этой части отменил, - пояснил журналистам один из истцов, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

Также сообщается, что в суд не явились юристы Харьковского городского совета, несмотря на неоднократные обещания и.о. мэра Харькова Игоря Терехова сохранить проспект Жукова.

Суд отменяет переименование проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова в третий раз.

Напомним, 19 июня 2019-го Харьковский городской совет проголосовал за возвращение имени маршала Жукова проспекту Григоренко. 20 июня решение официально обнародовали. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.

Позже мэрия проиграла суды о переименовании проспекта и организовала общественное обсуждение для переименования.

18 декабря 2019-го мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что горсовет в судебном порядке будет отстаивать право назвать проспект Григоренко в честь Жукова. Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Харьковского горсовета и обязал Кабинет министров утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов.

В харьковской мэрии считают, что такое решение позволит, в частности, "увековечить победу над нацизмом во Второй мировой войне".

Как сообщалось, 26 февраля депутаты Харьковского горсовета переименовали проспект Григоренко в честь Жукова.

Взамен Институт нацпамяти назвал незаконным переименование проспекта в Харькове. Решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в маршала Жукова является незаконным и не способствует консолидации общества.

Позже, 10 мая и. о. городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе и в дальнейшем будут существовать памятник маршалу Георгию Жукову и проспект его имени. "Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект будет и впредь иметь имя великого маршала Победы", - сказал Терехов. Он также заверил, что в Харькове отмечать День победы именно 9 мая.

Также эксперт отметил, что Терехов давно мог вернуть проспекту имя Жукова, но предпочитает манипулировать харьковчанами. Игорь Терехов на теме маршала Жукова заигрывает с электоратом, но не собирается выполнять свои обещания.