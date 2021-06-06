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06 июня 2021, 12:37 961

Терехов рассказал, как был коммуникатором Авакова и городских властей Харькова

06 июня 2021, 12:37 961
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И.о. мэра Харькова Игорь Терехов всегда выполнял функцию коммуникатора между Арсеном Аваковым и Геннадием Кернесом

Об этом и.о. мэра рассказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

По его словам, когда он работал в Харьковской ОГА заместителем главы администрации Авакова, "никто иной как я контактировал с Кернесом, потому между нами были определенные человеческие отношения".

"Потому что кому-то же нужно было коммуницировать и налаживать связь между областной государственной администрацией и городским советом, в котором тогда работал Геннадий Адольфович. Поэтому именно я всегда являлся коммуникатором". – добавил Терехов.

Однако тут же Терехов заявил, что не имеет никаких партнерских и дружеских отношений с Аваковым.

Напомним, как уже сообщал RegioNews, ранее в одним из интервью Терехов заявлял, что продолжал поддерживать отношения с Аваковым и после того, как ушел из его команды работать в команду Кернеса, несмотря на конфликт между Кернесом и Аваковым.

Внеочередные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. Их назначили после того, как в декабре прошлого года скончался мэр города Геннадий Кернес.

Арсен Аваков Харьков Геннадий Кернес Игорь Терехов

 
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