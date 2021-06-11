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11 июня 2021, 20:51 235

МВД хочет купить шесть самолетов "Антонова" и Харьковского авиазавода

11 июня 2021, 20:51 235
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Фото из открытых источников
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Государственная служба чрезвычайных ситуаций планирует закупить у ГП "Антонов" два самолета Ан-178 и Ан-32(П) на 4 млрд грн, еще три – Нацгвардия у Харьковского авиазавода

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел на запрос Liga.net, передает RegioNews.

В системе МВД закупку самолетов производства ГП "Антонов" планирует ГСЧС. В ГСЧС разработаны проекты двух постановлений Кабинета Министров: для закупки под госгарантии на 470 млн грн самолета Ан-32П; для закупки под госгарантии в сумме 3,53 млрд грн двух самолетов Ан -178-100Р, - заявили в МВД.

В МВД добавили, что сейчас в ГСЧС работают над документами для проведения закупки.

Кроме того, Национальная гвардия заинтересована приобрести три самолета Ан-74Т-200А производства ГП "Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие". Это будет возможно в случае выделения дополнительных ассигнований из госбюджета, - подчеркнули в МВД.

Справочно. ГП "ХГАПП" - одно из двух серийных самолетостроительных предприятий Украины. Может производить самолеты Ан-74 и Ан-140. Предприятие имеет долг в 3,7 млрд грн и не подлежит приватизации.

Ан-74 - легкий транспортный самолет с реактивными двигателями. Предназначен для ледовой разведки и транспортных перевозок. Может быть переоборудован в грузовой и санитарный самолет.

Ан-178-средний транспортный самолет ГП "Антонов". Предназначен для транспортировки личного состава и грузов посадочным и парашютным способом. Максимальная нагрузка самолета-18 тонн. С грузом в 16 тонн он способен пролететь 1260 км

Как сообщалось 2 июня, Кабмин решил заказать специальный пожарный самолет. Правительство планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативнее и эффективнее тушить пожары.

самолет закупки МВД авиация Завод

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