Временный мэр Харькова Терехов рассказал о своей близости с Аваковым

Он выполнял роль неформального коммуникатора от Авакова

Он выполнял роль неформального коммуникатора от Авакова

Все время работы на должностях заместителя городского головы Харькова Геннадия Кернеса Игорь Терехов поддерживал связь с Арсеном Аваковым.

О характере своих отношений с министром внутренних дел Украины и о том, как оказался в команде Кернеса, Игорь Терехов рассказал в интервью изданию Бабель, сообщает RegioNews.

Рассказывая о своем переходе от Арсена Авакова на работу к Геннадию Кернесу в 2010 году, Игорь Терехов вспоминает, что это произошло после разговора не столько с Кернесом, сколько с Аваковым.

На предложение Кернеса Терехов ответил: "Не знаю, мне надо подумать. Мы тогда поговорили с Аваковым, который сказал, что никакой политической составляющей нет ". И после этого Терехов принял предложение стать заместителем Кернеса.

Терехов также рассказал, что часто общался с Аваковым, когда работал заместителем Кернеса. Так, например, он вспоминает о телефонном разговоре с главой МВД в апреле 2014 года сразу после покушения на Геннадия Кернеса. Также, Игорь Терехов признается, что выполнял роль неформального коммуникатора между Аваковым и Кернесом.

Напомним, что с декабря прошлого года Игорь Терехов выполняет обязанности городского головы Харькова, но далеко не все депутаты Харьковского городского совета считают, что он занял эту должность законно.

Ранее соратник Игоря Терехова бизнесмен Павел Фукс в интеревью "Украинской правде" прямо сказал, что Терехов все время поддерживал и поддерживает тесную связь с Аваковым.

О сохранении отношений Терехова с Аваковым свидетельствуют и тайные визиты нынешнего претендента на мэрское кресло в Министерство внутренних дел накануне местных выборов 2020 года, зафиксированные журналистами-расследователями.

О тесном характер отношений между нынешним главой МВД и временным мэром Харькова Тереховым ранее писало RegioNews в статье Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым.