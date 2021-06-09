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09 июня 2021, 11:57 76

Разумков подписал закон о лишении свободы за недостоверное декларирование

09 июня 2021, 11:57 76
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Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование и передал его на подпись президенту Владимиру Зеленскому

Это указывается в карточке соответствующего законопроекту №4651, передает RegioNews.

Проект закона предлагает усилить ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях и возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного суда в октябре 2020 года.

Согласно законопроекта, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Если несоответствие превысит 4,5 млн грн, правонарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

За умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, дополнительно к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до двух лет.

Как сообщалось, Зеленский заявил, что не подпишет закон о недостоверном декларировании. Президент Владимир Зеленский наложит вето на закон, который возвращает наказание в виде тюремного заключения за недостоверное декларирование.

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