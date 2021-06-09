Кабмин предлагает перевести в денежную форму льготы на проезд и коммуналку
Кабинет министров на заседании 9 июня одобрил проект закона, которым предлагается перевести льготы по оплате проезда и коммунальных услуг в денежную форму, документ будет подан в Верховную Раду
Об этом стало известно из трансляции заседания правительства, передает RegioNews.
Закон предусматривает, что бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется. Также переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги.
Целью принятия акта является урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда и других льгот отдельным категориям граждан в денежной форме путем делегирования органам местного самоуправления полномочий по определению порядка предоставления и размеров денежной компенсации", - говорится в документе.
Напомним, ранее Кабмин одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.