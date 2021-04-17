В Генштабе призвали местные власти не создавать военизированные формирования

Там отреагировали на инициативу мэров западноукраинских городов создать отряды добровольцев

Там отреагировали на инициативу мэров западноукраинских городов создать отряды добровольцев

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Соответствующее заявление обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

Хомчак утверждает, что в Генштабе определяют адекватные пути реагирования на сосредоточение Россией войск возле границ Украины и анализируют все возможные варианты развития событий.

Прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординированная деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что в случае обострения ситуации в Вооруженных Силах приняли решение о быстром развертывании дополнительных резервов и необходимых ресурсов в определенный законом способ.

Наши разведывательные структуры пристально следят за характером действий противника и моделируют дальнейшее развитие обстановки. В рамках указанного, в различных областях нашего государства проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны, а также другие меры, в соответствии с выполнением задач по обороне государства на потенциально угрожающих направлениях", - утверждает Хомчак.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе создадут отряд добровольцев из-за возможной агрессии РФ.