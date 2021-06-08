Нардепы рассмотрят закон о реформе КСУ в ближайшее время - Разумков
Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект №4533 о реформе Конституционного Суда Украины уже в ближайшее время
Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время встречи с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио.
Глава парламента сообщил, что в ближайшее время в Верховной Раде может быть рассмотрен законопроект о конституционной процедуре, который уже получил заключение Венецианской комиссии.
Разумков также уверен, что вскоре Рада может рассмотреть законопроекты относительно Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Эти законопроекты проходят завершающую подготовку в комитетах. Чрезвычайно важно рассмотреть их синхронно”, - добавил он.
Кроме того, по его словам, к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект по урегулированию деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.
Ранее сообщалось, что первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук надеется, что Верховная Рада может принять закон о реформе Конституционного суда до конца текущей сессии. Речь идет о законопроекте №4533.