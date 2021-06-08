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08 июня 2021, 09:14 6

Нардепы рассмотрят закон о реформе КСУ в ближайшее время - Разумков

08 июня 2021, 09:14 6
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект №4533 о реформе Конституционного Суда Украины уже в ближайшее время

Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время встречи с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Глава парламента сообщил, что в ближайшее время в Верховной Раде может быть рассмотрен законопроект о конституционной процедуре, который уже получил заключение Венецианской комиссии.

Разумков также уверен, что вскоре Рада может рассмотреть законопроекты относительно Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Эти законопроекты проходят завершающую подготовку в комитетах. Чрезвычайно важно рассмотреть их синхронно”, - добавил он.

Кроме того, по его словам, к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект по урегулированию деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук надеется, что Верховная Рада может принять закон о реформе Конституционного суда до конца текущей сессии. Речь идет о законопроекте №4533.

Верховная Рада КСУ законопроект Дмитрий Разумков парламент

 
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