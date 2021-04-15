В Ивано-Франковске создадут отряд добровольцев из-за возможной агрессии РФ
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что поручил сформировать в городе отряд добровольцев в связи со стягиванием российских войск к границам Украины и обострением на Донбассе.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, обострение будет продолжаться, и поэтому он дал соответствующее поручение Муниципальной инспекции.
Поручил... сформировать отряд добровольцев, которые в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми", - написал Руслан Марцинкив.
Он добавил, что если из Ивано-Франковска будут отправляться на восток добровольцы, то по мнению мэра, лучше, когда они будут служить вместе.
В Муниципальной инспекции пока есть 36 участников боевых действий. То есть люди опытные и в случае вторжения РФ смогут разобраться на фронте", - добавил мэр Ивано-Франковска.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.
Как сообщалось, в Кабмине считают, что ужесточение санкций - единственный вариант заставить РФ прекратить агрессию. России эта война должна стать невыгодной, считают в правительстве.