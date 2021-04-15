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15 апреля 2021, 20:26 560

В Ивано-Франковске создадут отряд добровольцев из-за возможной агрессии РФ

15 апреля 2021, 20:26 560
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Его планируют использовать в случае вторжения в Украину войск Российской Федерации
Его планируют использовать в случае вторжения в Украину войск Российской Федерации
Фото: из открытых источников
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что поручил сформировать в городе отряд добровольцев в связи со стягиванием российских войск к границам Украины и обострением на Донбассе.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, обострение будет продолжаться, и поэтому он дал соответствующее поручение Муниципальной инспекции.

Поручил... сформировать отряд добровольцев, которые в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми", - написал Руслан Марцинкив.

Он добавил, что если из Ивано-Франковска будут отправляться на восток добровольцы, то по мнению мэра, лучше, когда они будут служить вместе.

В Муниципальной инспекции пока есть 36 участников боевых действий. То есть люди опытные и в случае вторжения РФ смогут разобраться на фронте", - добавил мэр Ивано-Франковска.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.

Как сообщалось, в Кабмине считают, что ужесточение санкций - единственный вариант заставить РФ прекратить агрессию. России эта война должна стать невыгодной, считают в правительстве.

агрессия российские военные Ивано-Франковск Руслан Марцинкив добровольцы

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