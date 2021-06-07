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07 июня 2021, 19:17 6

Названа причина обрыва лифта с украинскими рабочими в Польше

07 июня 2021, 19:17 6
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Фото из открытых источников
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Двое рабочих из Украины упали с 15-го этажа жилого дома в городе Лодзь (центр Польши) из-за неправильной монтировки троса, которым крепилась временная платформа в шахте лифта, где они выполняли ремонтные работы

Об этом сообщил спикер окружной прокуратуры в Лодзи, прокурор Кшиштоф Копаня, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Сегодня состоялся осмотр места с участием эксперта и полиции. Оценка эксперта подтверждает, что оборвался трос, который удерживал временную платформу, на которой в шахте лифта находились и работали граждане Украины. Вероятно, этот трос был коротковат и плохо прикреплен, - заявил Копаня.

Он отметил, что временная платформа была установлена в шахте лифта вместо конструкции лифта, которую уже вытащили для ее дальнейшей замены на новую.

По его словам, прокуратура сейчас будет устанавливать, кто отвечает за неправильную монтировку этой платформы в лифте.

Прокурор сообщил, что шахта лифта опломбирована, сейчас там не ведутся никакие работы.

Копаня отметил, что украинцы были трудоустроены фирмой, которая занималась выполнением подрядных работ для поставщиков лифтов.

Он проинформировал, что после падения с высоты 40 метров оба мужчины в возрасте 41 и 42 года находятся в больницах Лодзи. Один из них остается в тяжелом состоянии, а второй со сломанной ногой – в удовлетворительном состоянии.

Как сообщалось, 6 июня в Польше два украинца пострадали, сорвавшись с лифтом с 15-го этажа. Они получили повреждения в одном из многоквартирных домов в центре польского города Лодзи, когда обслуживали шахту лифта. Оба-граждане Украины.

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