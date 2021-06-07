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07 июня 2021, 17:45 639

На Харьковщине разоблачили схему нелегальных перевозок из оккупированного Донецка

07 июня 2021, 17:45 639
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Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины Харьковской области обнаружили схему нелегальных пассажирских перевозки из временно оккупированных районов Донбасса через Россию

Об этом сообщил руководитель пресс-центра СБУ Харьковщины Владислав Абдула, передает RegioNews.

По данным следствия, незаконный канал организовал житель временно оккупированного Донецка.

От "диспетчера", который также проживает во временно оккупированных районах, злоумышленник регулярно получал заказ на перевозку пассажиров на подконтрольную украинскому правительству территорию. Рейсы в Харьков организатор осуществлял на собственном микроавтобусе", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что авто пересекало государственную границу на неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска "Изварино" и "Довжанский".

За беспрепятственный выезд из оккупированной Донетчины в Россию перевозчик платил "налоги" в бюджет террористической организации "ДНР".

Задержали организатора во время очередной незаконной переправки граждан через государственную границу Украины. Решается вопрос сообщения о подозрении организатору канала.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине задержали агента ФСБ при попытке совершить теракт.

СБУ уголовное дело Харьковская область Донецк перевозчики

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