Требовал 20 тыс. грн ежемесячно: у директора Института НАН Украины провели обыски

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, руководитель Института требовал от предпринимателя взятку за заключение договора аренды имущества этого государственного учреждения.

Кроме официальных платежей, предприниматель должен был платить чиновнику 20 тыс. гривен ежемесячно. Руководителя учреждения задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после перечисления первого транша в сумме 20 тыс. гривен на указанный им банковский счет", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, по месту жительства подозреваемого, а также в помещениях Института рыбного хозяйства Национальной академии наук Украины правоохранители провели обыски.

Напомним, ранее сообщалось, что налоговая и прокуратура пришли с обысками в "Киевтеплоэнерго"