У Зеленского уверяют, что закон об олигархах будет действовать всего 10 лет

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Законопроект президента Владимира Зеленского №5599, который еще называют законом об олигархах, и который сегодня внесли в Раду, будет иметь ограниченный срок действия, а именно 10 лет

Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Этот документ содержит определение так называемых олигархов - лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также которые контролируют основные сегменты медийного пространства", - говорится в сообщении.

У Зеленского уверяют, что проект закона "не нарушает прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти".

Отмечается, что документ будет регламентировать встречи и другие отношения представителей органов власти с олигархами.

Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране", - отметили в Офисе Зеленского.

Напомним ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек. 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах.