Зеленский заявил, что не подпишет закон о недостоверном декларировании

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Президент Владимир Зеленский наложит вето на закон, возвращающий наказание в виде тюремного заключения за недостоверное декларирование

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.

По его словам, поправки, которые внесли в законопроект, позволяют записывать имущество на родственников и не декларировать его.

Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - заявил он.

Зеленский утверждает, что сегодняшними поправками нардепы изменили подходы к декларированию активов членов семьи декларанта. Это даст им возможность не указывать в декларациях имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем.

Соответственно, эта норма позволит переписывать дорогие машины, квартиры, например, на члена семьи, который якобы откажется предоставить декларанту документы об этом имуществе. И позволит избежать уголовной ответственности.

Напомним, 27 октября 2020 года КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.

Позже председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

3 июня в Украине вернули тюремное заключение за ложь в декларациях. Также сообщалось, что Зеленского просят не подписывать закон о заключении за ложь в декларациях.