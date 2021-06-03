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03 июня 2021, 16:59 34

Зеленский анонсировал закон о списании долгов тепловиков перед "Нафтогазом"

03 июня 2021, 16:59 34
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время парламент примет проекр закона, который предусматривает списание долгов теплогенерирующих предприятий за газ перед компанией "Нафтогаз Украины"

Об этом он заявил на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, которое проходит в Хмельницком, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Я поддерживаю списание долгов перед НАК "Нафтогаз". Я знаю, что зарегистрирован закон, он сейчас находится в Верховной Раде. Вчера у меня был серьезный разговор с главой профильного энергетического комитета (Андреем Герусом, - ред.), и я думаю, что в ближайшие дни мы увидим этот закон, который пройдет комитет, и увидим голосования в зале Верховной Рады", - сказал он.

Зеленский также выразил уверенность, что фракция "Слуга народа" в парламенте поддержит законопроект.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" заключил контракты с 12 теплокоммунэнерго.

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