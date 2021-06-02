Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно оккупированных территорий Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 июня относительно активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе

Соответствующий указ №226/2021 опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования.

В документе, который одобрил СНБО, предусмотренные, в частности, следующие решения:

разработка и принятие законопроекта о переходном правосудия для неподконтрольных территорий;

отзыв сетевых ресурсов (IP-адресов), которые выделены в пользование операторам (провайдерам) телекоммуникаций, находящихся на неподконтрольных территориях;

запуск государственной сети цифрового эфирного вещания в качестве альтернативы действующей частной сети "Зеонбуд".

Напомним, ранее в СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем. Сейчас на Донбассе Россия наращивает войска.

Также СНБО хочет запретить чиновникам иметь двойное гражданство. Спецпроверки граждан, которые имели еще одно гражданство, и претендующих на государственные должности, будут более щепетильны.

2 апреля решением СНБО ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды. Президент анонсировал законодательные изменения относительно таможенного декларирования.

3 апреля от работы отстранили более 100 таможенников после заседания СНБО. Среди отстраненных около 20 человек - руководители таможен и таможенных постов.