Закон об олигархах: статус будет определять СНБО по четырем критериям

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Согласно поданному президентскому законопроекту о деолигархизации, текст которого еще официально не обнародован, существует четыре критерия, которые будут определять статус олигарха

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

По его информации, статус олигарха получит человек, соответствующий трем из четырех критериев:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем монополии;

подтвержденная стоимость активов человека превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

В то же время решение о признании человека олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны. Это является основанием для включения таких людей в реестр олигархов.

Людям, которые внесены в реестр олигархов, запрещается осуществлять поддержку политических партий и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.

2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах.