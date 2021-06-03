Закон об олигархах: статус будет определять СНБО по четырем критериям
Согласно поданному президентскому законопроекту о деолигархизации, текст которого еще официально не обнародован, существует четыре критерия, которые будут определять статус олигарха
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
По его информации, статус олигарха получит человек, соответствующий трем из четырех критериев:
- участвует в политической жизни;
- оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем монополии;
- подтвержденная стоимость активов человека превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).
В то же время решение о признании человека олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны. Это является основанием для включения таких людей в реестр олигархов.
Людям, которые внесены в реестр олигархов, запрещается осуществлять поддержку политических партий и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.
2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах.