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03 июня 2021, 19:32 74

Бизнесмен из списка СНБО нанес государству ущерб на 280 млн грн - СБУ

03 июня 2021, 19:32 74
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Фото: СБУ
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Работники Служба безопасности Украины разоблачили одну из фирм Николаевской области на нанесении государству ущерба более чем 280 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, ЗАО "Первомайский спецкарьер" принадлежит Араику Амирханяну, против него в апреле 2021 года были введены санкции СНБО и сейчас он находится в розыске.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что руководство карьера течение 2-х лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Дельцы действовали с нарушением правил использования недр, что также создавало опасность для окружающей среды", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что в рамках уголовного дела провели обыски и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр.

Руководителю фирмы, главному инженеру и одному из сотрудников сообщили о подозрении. Решается вопрос об аресте специальной техники, которую использовали в незаконной добыче.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем. Сейчас на Донбассе Россия наращивает войска.

Также СНБО хочет запретить чиновникам иметь двойное гражданство. Спецпроверки граждан, которые имели еще одно гражданство, и претендующих на государственные должности, будут более щепетильны.

2 апреля решением СНБО ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды. Президент анонсировал законодательные изменения относительно таможенного декларирования.

3 апреля от работы отстранили более 100 таможенников после заседания СНБО. Среди отстраненных около 20 человек - руководители таможен и таможенных постов.

СНБО санкции СБУ уголовное дело убытки

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