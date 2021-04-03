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03 апреля 2021, 12:08 16

От работы отстранили более 100 таможенников после заседания СНБО

03 апреля 2021, 12:08 16
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Среди отстраненных около 20 человек - руководители таможен и таможенных постов
Среди отстраненных около 20 человек - руководители таможен и таможенных постов
Фото из открытых источников
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После заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось 2 апреля, более 100 работников Гостаможслужбы от работы отстранили, среди которых – 17 руководители таможен и таможенных постов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

"Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 – руководители таможен и таможенных постов, были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета Национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным деяниям.

В частности, в территориальных органах отстранены:

  • на Галицкой – 46 работников;
  • на Закарпатской – 23 работника;
  • на Закарпатской – 23 работника;
  • на Волынской – 23 работника;
  • на Киевской – 8 работников;
  • на Буковинской – 3 работника.

Напомним, ранее сообщалось, что бюджет недополучил от таможни и налоговой более 66 млрд грн.

Украина СНБО таможня увольнение РНБО

 
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