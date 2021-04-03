От работы отстранили более 100 таможенников после заседания СНБО

Среди отстраненных около 20 человек - руководители таможен и таможенных постов

Среди отстраненных около 20 человек - руководители таможен и таможенных постов

Фото из открытых источников

После заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось 2 апреля, более 100 работников Гостаможслужбы от работы отстранили, среди которых – 17 руководители таможен и таможенных постов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

"Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 – руководители таможен и таможенных постов, были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета Национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным деяниям.

В частности, в территориальных органах отстранены:

на Галицкой – 46 работников;

на Закарпатской – 23 работника;

на Закарпатской – 23 работника;

на Волынской – 23 работника;

на Киевской – 8 работников;

на Буковинской – 3 работника.

Напомним, ранее сообщалось, что бюджет недополучил от таможни и налоговой более 66 млрд грн.