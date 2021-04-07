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07 апреля 2021, 17:23 4

СНБО хочет запретить чиновникам иметь двойное гражданство

07 апреля 2021, 17:23 4
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Спецпроверки граждан, которые имели еще одно гражданство, и претендуют на государственные должности, будут более придирчивыми
Спецпроверки граждан, которые имели еще одно гражданство, и претендуют на государственные должности, будут более придирчивыми
Фото: из открытых источников
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Законопроект о двойном гражданстве предусматривает, что государственные чиновники должны иметь только украинское гражданство.

Об этом в интервью изданию "LB.ua" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По его словам, если украинец имеет второе гражданство или другие документы другого государства, то органы государственной власти должны об этом знать.

Ничего страшного в этом нет, хотя нашей Конституцией запрещено иметь гражданство другой страны. Но Конституция принималась в 1996 году - современный мир совсем другой. Сегодня в двойном гражданстве нет ничего страшного. Просто мы об этом должны знать", - сказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, если человек заходит на какую государственную должность, он должен быть только гражданином Украины и выйти из гражданства других стран.

Алексей Данилов рассказал, что во время прохождения специальной проверки для допуска к определенным документам, к людям, которые имели гражданство других стран, она будет более пристальной.

Если вы - бизнесмен, второй паспорт помогает вам в бизнесе - пожалуйста, мы не полицейское государство, мы не можем вам это запрещать. Но имейте в виду, что возникнут вопросы относительно того, где вы платите налоги и находитесь ли на территории страны предусмотренные законом 183 дня", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, в СНБО анонсировали новые отстранения от должностей из-за контрабанды.

СНБО проверки Алексей Данилов гражданство Чиновник

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