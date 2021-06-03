Бізнесмен із списку РНБО завдав державі збитків на 280 млн грн - СБУ

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Працівники Служба безпеки України викрили одну із фірм Миколаївської області на завданні державі збитків на понад 280 млн гривень

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, ТДВ "Первомайський спецкар’єр” належить Араїку Амірханяну, проти нього у квітні 2021 року були запроваджені санкції РНБО і наразі він знаходиться у розшуку.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Ділки діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що в рамках кримінальної справи провели обшуки і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр.

Керівнику фірми, головному інженеру і одному із працівників повідомили про підозру. Вирішується питання про арешт спеціальної техніки, яку використовували в незаконному видобутку.

Нагадаємо, раніше у РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом. Нині на Донбасі Росія нарощує війська.

Також РНБО хоче заборонити чиновникам мати подвійне громадянство. Спецперевірки громадян, які мали ще одне громадянство, і претендують на державні посади, будуть більш прискіпливими.

2 квітня рішенням РНБО ввели санкції проти топ-10 української контрабанди. Президент анонсував законодавчі зміни щодо митного декларування.

3 квітня від роботи відсторонили понад 100 митників після засідання РНБО. Серед відсторонених близько 20 осіб - керівники митниць і митних постів.