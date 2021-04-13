В СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем

Сейчас на Донбассе Россия наращивает войска

Сейчас на Донбассе Россия наращивает войска

Фото из открытых источников

У Украины сегодня нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, а официальный Киев стремится решить конфликт дипломатическим способом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Совбеза в Facebook.

"У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача — решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное — это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", — сказал Данилов.

Ранее в ТКГ заявили, что Украина не планирует никакой атаки из-за стягивания РФ своих войск.