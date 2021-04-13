09:15  13 апреля
В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
08:41  13 апреля
Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык
08:56  13 апреля
На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2021, 16:18 29

В СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем

13 апреля 2021, 16:18 29
Читайте також українською мовою
Сейчас на Донбассе Россия наращивает войска
Сейчас на Донбассе Россия наращивает войска
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

У Украины сегодня нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, а официальный Киев стремится решить конфликт дипломатическим способом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Совбеза в Facebook.

"У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача — решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное — это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", — сказал Данилов.

Ранее в ТКГ заявили, что Украина не планирует никакой атаки из-за стягивания РФ своих войск.

Украина СНБО война РНБО Алексей Данилов

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram