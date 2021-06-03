Суд арестовал имущество нардепа, который не заплатил почти 100 млн налогов
Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата из группы "За будущее" Виктора Мялика, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, передает RegioNews.
Известно, что 3 июня суд рассмотрел апелляционную жалобу, которую подал прокурор на постановление Печерского суда Киева. Тогда прокурорам отказали в аресте имущества подозреваемого нардепа.
По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу прокурора Офиса Генерального прокурора удовлетворено, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 год отменено", - говорится в сообщении.
В суде добавили, что выдали новое постановление, которым наложен арест на имущество народного депутата.
Напомним, ранее сообщалось, что нардепу Мялику сообщили о подозрении: не заплатил почти 100 млн гривен налогов.