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03 июня 2021, 15:25 1366

Суд арестовал имущество нардепа, который не заплатил почти 100 млн налогов

03 июня 2021, 15:25 1366
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Фото: из открытых источников
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Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата из группы "За будущее" Виктора Мялика, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн ​​гривен

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, передает RegioNews.

Известно, что 3 июня суд рассмотрел апелляционную жалобу, которую подал прокурор на постановление Печерского суда Киева. Тогда прокурорам отказали в аресте имущества подозреваемого нардепа.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу прокурора Офиса Генерального прокурора удовлетворено, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 год отменено", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что выдали новое постановление, которым наложен арест на имущество народного депутата.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепу Мялику сообщили о подозрении: не заплатил почти 100 млн гривен налогов.

суд уголовное дело коррупция нардеп налоги

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