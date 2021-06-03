Дело на 1,5 миллиарда: ГБР обыскивает облгазы и Министерство энергетики

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Известно, что правоохранители обнаружили масштабную схему бесплатной передачи Министерством газораспределительных систем в пользование частным операторам.

По данным следствия, в 2017 году Кабмин утвердил типовой договор эксплуатации газораспределительных систем.

Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости. Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом", - говорится в сообщении.

В ГБР считают, что в течение трех лет государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд гривен.

В ведомстве добавили, что обыски проводятся в Министерстве энергетики, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 37 облгазах и у чиновников министерства.

Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнергоугля и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы", - добавили в ведомстве.

В свою очередь Минэнерго подтвердило факт обысков. Там утверждают, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела, которое открыли по обращению Министерства энергетики после внутреннего аудита.

Напомним, ранее ОАСК возбудил дело относительно платы за транспортировку газа для населения.