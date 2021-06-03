14:31  03 июня
В Украине вернули тюремное заключение за ложь в декларациях
14:52  03 июня
ОАСК обязал Минобороны отреставрировать дом Сикорского в Киеве
15:52  03 июня
Дело на 1,5 миллиарда: ГБР обыскивает облгазы и Министерство энергетики
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 15:52 506

Дело на 1,5 миллиарда: ГБР обыскивает облгазы и Министерство энергетики

03 июня 2021, 15:52 506
Читайте також українською мовою
Фото: dbr.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований одновременно проводят 47 обысков в офисах Министерства энергетики и 37 операторов газораспределительных систем

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Известно, что правоохранители обнаружили масштабную схему бесплатной передачи Министерством газораспределительных систем в пользование частным операторам.

По данным следствия, в 2017 году Кабмин утвердил типовой договор эксплуатации газораспределительных систем.

Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости. Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом", - говорится в сообщении.

В ГБР считают, что в течение трех лет государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд гривен.

В ведомстве добавили, что обыски проводятся в Министерстве энергетики, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 37 облгазах и у чиновников министерства.

Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнергоугля и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы", - добавили в ведомстве.

В свою очередь Минэнерго подтвердило факт обысков. Там утверждают, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела, которое открыли по обращению Министерства энергетики после внутреннего аудита.

Напомним, ранее ОАСК возбудил дело относительно платы за транспортировку газа для населения.

ГБР обыск обыски облгазы Минэнерго уголовное дело

Дело на 1,5 миллиарда: ГБР обыскивает облгазы и Министерство энергетики
03 июня 2021, 15:52
Суд арестовал имущество нардепа, который не заплатил почти 100 млн налогов
03 июня 2021, 15:25
В Харькове пресечена незаконная деятельность сети аптек, которые продавали наркотики
03 июня 2021, 12:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua