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03 июня 2021, 18:05 5

На Луганщине нашли схрон боевиков с минами, запрещенными международными договорами

03 июня 2021, 18:05 5
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Фото СБУ
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На Луганщине обнаружили скрытый арсенал военных средств поражения. В тайнике хранилась, в частности, противопехотная так называемая "мина-лягушка", запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Схрон был обустроен на чердаке заброшенного дачного здания на окраине Приволья.

Правоохранители изъяли из тайника:

5 гранатометных выстрелов РПГ-22;
4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72 ("мина-лягушка");
2 противотанковые мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти 14 кг);
6 ручных гранат различных модификаций;
6 гранатометных выстрелов ВОГ;
1 окопный заряд, - говорится в сообщении.

По оперативным данным, тайник обустроили летом 2014 года боевики российско-террористических группировок.

Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС.

Как сообщалось, 25 мая в центре Киева нашли арсенал оружия и боеприпасов в дренажной системе. В Печерском районе столицы Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия в дренажно-штольной системе, которая относится к объектам критической инфраструктуры.

СБУ оружие Луганская область тайник схрон

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