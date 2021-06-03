На Луганщине нашли схрон боевиков с минами, запрещенными международными договорами
На Луганщине обнаружили скрытый арсенал военных средств поражения. В тайнике хранилась, в частности, противопехотная так называемая "мина-лягушка", запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Схрон был обустроен на чердаке заброшенного дачного здания на окраине Приволья.
Правоохранители изъяли из тайника:
5 гранатометных выстрелов РПГ-22;
4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72 ("мина-лягушка");
2 противотанковые мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти 14 кг);
6 ручных гранат различных модификаций;
6 гранатометных выстрелов ВОГ;
1 окопный заряд, - говорится в сообщении.
По оперативным данным, тайник обустроили летом 2014 года боевики российско-террористических группировок.
Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС.
Как сообщалось, 25 мая в центре Киева нашли арсенал оружия и боеприпасов в дренажной системе. В Печерском районе столицы Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия в дренажно-штольной системе, которая относится к объектам критической инфраструктуры.