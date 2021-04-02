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02 апреля 2021, 19:53 9

Зеленский: Ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды

02 апреля 2021, 19:53 9
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Президент анонсировал законодательные изменения относительно таможенного декларирования
Президент анонсировал законодательные изменения относительно таможенного декларирования
Фото www.president.gov.ua
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На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении по результатам заседания СНБО, передает RegioNews.

"Черная пятница" наступила для ряда юридических и физических лиц. Прежде всего речь о контрабанде. Это экономический терроризм против Украины.

По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен, которые недополучил государственный бюджет Украины, из них более 100 миллиардов вследствие неэффективной работы таможни.

Сегодня впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых – по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным СБУ – можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды, - сказал президент.

Зеленский заверил, что борьба с контрабандой будет продолжаться и дальше – "это первая десятка, но не последняя".

По словам президента, также отстранены от работы "десятки должностных лиц таможенных органов".

Кроме того, он добавил, что власть готовит законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Президент пошутил, что в Украине появилась "своя версия черной пятницы – в этот день лица, которые занимались большой распродажей стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим нашей страны, получают по заслугам".

Зеленский также добавил, что "украинская черная пятница проходит не раз в год, а почти еженедельно".

Ранее сообщалось, что в эту пятницу снова состоится заседание СНБО - после двухнедельного перерыва.

санкции СНБО Владимир Зеленский контрабанда президент обращение

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