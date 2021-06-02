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02 июня 2021, 18:12 116

Суд в Киеве подтвердил законность национализации Приватбанка

02 июня 2021, 18:12 116
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Хозяйственный суд Киева 2 июня закрыл производство в деле по иску бывшего акционера Приватбанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли - продажи Приватбанка, в результате которых государство получило в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года

Об этом сообщает Нацбанк Украины, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Такое решение суда принято в связи с применением Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" №590-ІХ. Согласно этому закону единственный способ защиты прав лиц, которые являются или были участниками банка, - возмещение причиненного вреда в денежной форме, – прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Экс-глава правления Приватбанка Александр Дубилет в декабре 2019 года подал иск в Хозяйственный суд Киева к ПриватБанку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц при участии третьих лиц – Национального банка и Кабинета Министров о признании недействительными договоров купли – продажи акций Приватбанка.

Как сообщалось, 16 апреля в НБУ заявляли, что хотят выставить на продажу "Приватбанк”. По мнению Нацбанка, это может заинтересовать международных инвесторов.

Ранее, 23 февраля бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении. Двум фигурантам дела подозрения прислали по почте.

Еще раньше, в апреле 2020-го Коломойский отсудил у "Приватбанка" 17,6 млн. гривен. Компания "Арлан", владельцы которой Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против "Приватбанка" 17,6 миллиона гривен.

Приватбанк НБУ суд иск национализация Александр Дубилет

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