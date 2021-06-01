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01 июня 2021, 19:09 6

Суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом

01 июня 2021, 19:09 6
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Фото из открытых источников
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Шевченковский районный суд Киева оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под круглосуточным домашним арестом

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Суд постановил: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко оставить без удовлетворения. Определение окончательное, обжалованию не подлежит, - проинформировала Голуб.

Защита Антоненко просила изменить ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Сам Антоненко просил удовлетворить ходатайство его адвокатов. Он пояснил, что пока находился под стражей, его жена потеряла работу, содержание детей "сейчас у нас получается не лучшим образом". Антоненко просил изменить ему меру пресечения, чтобы он мог посещать службу.

Прокурор возразил относительно удовлетворения этого ходатайства.

Суд оставил это ходатайство защите Антоненко без удовлетворения.

Также во время заседания были исследованы материалы, ранее предоставленные прокурором, среди которых - протокол осмотра вещей и документов, в частности, фото одной из обвиняемых в этом деле, Яны Дугарь, поручение о проведении следственных действий, в частности, относительно допросов ряда лиц, документы, содержащие информацию об имущественном состоянии и доходах обвиняемых.

Рассмотрение дела отложено на 13: 008 июня.

Как сообщалось, 25 мая в деле Шеремета в отводе всего состава суда было отказано. Шевченковский райсуд Киева во время рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета отказал представительнице потерпевших по этому делу Оксане Мельник в удовлетворении отвода всему составу суда.

30 апреля в делу Шеремета Антоненко отпустили под домашний арест.Он отсидел в СИЗО 1 год и 4 месяца.

суд прокурор Дело Шеремета Андрей Антоненко домашний арест

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