Новака отпустили из-под стражи в Польше
Окружной суд в Варшаве отпустил из-под стражи подозреваемого в коррупции и руководстве организованной преступной группой экс-директора "Укравтодора", бывшего министра транспорта Польши (2011-2013) Славомира Новака.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на RMF24.
Прокурор Ян Дрелевский подал ходатайство о продлении меры пресечения Новаку еще на три месяца. По его мнению, нахождение подозреваемого под арестом необходимо не только из-за грозящего ему наказания в виде 15 лет лишения свободы, но и из-за опасений процессуального мошенничества. Также он заявил о необходимости заслушать дополнительных свидетелей и рассмотреть доказательства, на которые Новак мог повлиять, находясь на свободе.
Если бы суд признал это ходатайство оправданным, экс-чиновник провел бы под стражей целый год, однако судья Агнешка Доманская не удовлетворила прошение прокурора.
Суд применил меры против Новака, которые не требуют содержания под стражей. Окружная прокуратура в Варшаве намерена обжаловать это решение суда.
Напомним, 13 января в Польше продлили на три месяца арест экс-главы "Укравтодора" Новака.