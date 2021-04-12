09:02  12 апреля
Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко снизилось
14:19  12 апреля
Нардепы будут питаться "Святым Духом" и поститься, пока столовая закрыта на локдаун - Корниенко
08:11  12 апреля
Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов
UA | RU
UA | RU
12 апреля 2021, 14:48 462

Новака отпустили из-под стражи в Польше

12 апреля 2021, 14:48 462
Читайте також українською мовою
Прокуратура в Варшаве намерена обжаловать это решение суда
Прокуратура в Варшаве намерена обжаловать это решение суда
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Окружной суд в Варшаве отпустил из-под стражи подозреваемого в коррупции и руководстве организованной преступной группой экс-директора "Укравтодора", бывшего министра транспорта Польши (2011-2013) Славомира Новака.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на RMF24.

Прокурор Ян Дрелевский подал ходатайство о продлении меры пресечения Новаку еще на три месяца. По его мнению, нахождение подозреваемого под арестом необходимо не только из-за грозящего ему наказания в виде 15 лет лишения свободы, но и из-за опасений процессуального мошенничества. Также он заявил о необходимости заслушать дополнительных свидетелей и рассмотреть доказательства, на которые Новак мог повлиять, находясь на свободе.

Если бы суд признал это ходатайство оправданным, экс-чиновник провел бы под стражей целый год, однако судья Агнешка Доманская не удовлетворила прошение прокурора.

Суд применил меры против Новака, которые не требуют содержания под стражей. Окружная прокуратура в Варшаве намерена обжаловать это решение суда.

Напомним, 13 января в Польше продлили на три месяца арест экс-главы "Укравтодора" Новака.

суд криминал криминальное дело Польша Укравтодор

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram