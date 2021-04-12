Новака отпустили из-под стражи в Польше

Прокуратура в Варшаве намерена обжаловать это решение суда

Прокуратура в Варшаве намерена обжаловать это решение суда

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на RMF24.

Прокурор Ян Дрелевский подал ходатайство о продлении меры пресечения Новаку еще на три месяца. По его мнению, нахождение подозреваемого под арестом необходимо не только из-за грозящего ему наказания в виде 15 лет лишения свободы, но и из-за опасений процессуального мошенничества. Также он заявил о необходимости заслушать дополнительных свидетелей и рассмотреть доказательства, на которые Новак мог повлиять, находясь на свободе.

Если бы суд признал это ходатайство оправданным, экс-чиновник провел бы под стражей целый год, однако судья Агнешка Доманская не удовлетворила прошение прокурора.

Суд применил меры против Новака, которые не требуют содержания под стражей. Окружная прокуратура в Варшаве намерена обжаловать это решение суда.

Напомним, 13 января в Польше продлили на три месяца арест экс-главы "Укравтодора" Новака.