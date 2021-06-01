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01 июня 2021, 10:25 26

Зеленский назначил нового заместителя Ермака

01 июня 2021, 10:25 26
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Фото из открытых источников
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Бывшего посла Украины в Турции Андрея Сибигу назначили новым заместителем руководителя Офиса президента

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ОП.

Так, в Офисе президента осуществили трансформацию работы подразделений. Соответственно, появились два заместителя руководителя ОП, ответственные за реализацию внешнеполитических решений президента.

На должность заместителя руководителя офиса назначен дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на вопросах внешней политики и развития стратегического партнерства.

При этом введена должность заместителя руководителя ОП, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение.

Напомним, в марте новым заместителем Ермака был назначен Игорь Брусила. Он официально будет заниматься международными визитами президента Зеленского.

Украина назначение Владимир Зеленский Офис президента президент

 
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