В Кропивницком отправили в СИЗО "продавцов" должности главы ОГА

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Ленинский районный суд Кропивницкого избрал меру пресечения двум подозреваемым в попытке "продать" должность председателя Кировоградской ОГА за 3,5 миллионов долларов

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Они будут находиться под стражей, также суд решил, что подозреваемые имеют право внести залог в размере 681 тысяча гривен.

В прокуратуре напомнили, что они обещали за деньги повлиять на чиновников Офиса Президента и Кабмина и помочь лицу, имя которого не называется, занять пост главы областной администрации.

Один из них представился советником президента Владимира Зеленского, однако как утверждают в прокуратуре, они не имели никакого отношения к органам государственной власти.

Напомним, 26 мая, в день, когда Кабмин согласовал кандидатуру Марии Черной на должность главы Кировоградской ОГА, эту должность пытались "продать" за 3,5 млн долларов.

28 мая президент владимир Зеленский назначил Марию Черную главой Кировоградской ОГА.

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