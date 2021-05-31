Тупицкий уже никогда не вернется на должность судьи или главы КСУ - представитель Зеленского

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Бывший глава КСУ Александр Тупицкий, который потерял должность после опубликования указа президента Владимира Зеленского об отмене его назначения, уже не вернется на должность судьи или главы Конституционного Суда

Об этом в интервью "Цензор.нет" заявил представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает RegioNews.

На вопрос журналиста, что будет происходить дальше, будет ли Тупицкий саботировать заседание суда по своему делу и делать громкие заявления, Вениславский заявил: "Дальше будет то же самое, что и сейчас: Тупицкий уже никогда не вернется на должность судьи Конституционного Суда. Тем более главы КСУ (это взаимосвязанные вещи: если не будет судьей, то и не возглавит суд)".

По словам представителя Зеленского, "юридических механизмов для того, чтобы Тупицкий не питал иллюзий относительно своего возвращения, более чем достаточно".

А решения судов надо просто проанализировать. Если они аргументированы - это одно дело. Однако нельзя исключать и действие печально известной корпоративной судейской солидарности", - подчеркнул Вениславский.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Александр Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Также Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем. Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны.