13:25  31 мая
Кабинет министров назначил нового директора порта "Южный"
17:48  31 мая
Правительство назначило своего представителя в наблюдательном совете "Нафтогаза": кто им стал
08:09  31 мая
На Донбассе стреляли из запрещенных вооружений: зафиксировано четыре нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
31 мая 2021, 13:39 67

Тупицкий уже никогда не вернется на должность судьи или главы КСУ - представитель Зеленского

31 мая 2021, 13:39 67
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывший глава КСУ Александр Тупицкий, который потерял должность после опубликования указа президента Владимира Зеленского об отмене его назначения, уже не вернется на должность судьи или главы Конституционного Суда

Об этом в интервью "Цензор.нет" заявил представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает RegioNews.

На вопрос журналиста, что будет происходить дальше, будет ли Тупицкий саботировать заседание суда по своему делу и делать громкие заявления, Вениславский заявил: "Дальше будет то же самое, что и сейчас: Тупицкий уже никогда не вернется на должность судьи Конституционного Суда. Тем более главы КСУ (это взаимосвязанные вещи: если не будет судьей, то и не возглавит суд)".

По словам представителя Зеленского, "юридических механизмов для того, чтобы Тупицкий не питал иллюзий относительно своего возвращения, более чем достаточно".

А решения судов надо просто проанализировать. Если они аргументированы - это одно дело. Однако нельзя исключать и действие печально известной корпоративной судейской солидарности", - подчеркнул Вениславский.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Александр Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Также Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем. Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны.

Александр Тупицкий КСУ суд судьи назначение президент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua