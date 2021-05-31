У Кропивницькому відправили в СІЗО "продавців” посади голови ОДА

Фото: прокуратура

Ленінський районний суд Кропивницького обрав запобіжний захід двом підозрюваним у спробі “продати” посаду голови Кіровоградської ОДА за 3,5 мільйонів доларів

Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Вони будуть перебувати під вартою, також суд вирішив, що підозрювані мають право внести заставу у розмірі 681 тисяча гривень.

У прокуратурі нагадали, що вони обіцяли за гроші вплинути на чиновників Офісу Президента та Кабміну і допомогти особі, ім’я якої не називається, обійняти посаду голови обласної адміністрації.

Один з них представився радником президента Володимира Зеленського, однак як стверджують у прокуратурі, вони не мали жодного відношення до органів державної влади.

Нагадаємо, 26 травня, в день, коли Кабмін погодив кандидатуру Марії Чорної на посаду голови Кіровоградської ОДА, цю посаду намагалися "продати" за 3,5 млн доларів.

28 травня президент Володимир Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської ОДА.

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