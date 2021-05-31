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31 мая 2021, 13:36 775

В Херсонской области КПВВ "Чаплинка" приостанавливает работу

31 мая 2021, 13:36 775
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Фото: из открытых источников
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Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" в Херсонской области на две недели приостанавливает свою работу

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, передает RegioNews.

С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка", - сообщат в областной администрации.

Отмечается, что это связано с проведением ремонтных работ на контрольном пункте.

В штатном режиме на админгранице с временно оккупированным Крымом продолжают работать КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Напомним, ранее в ГПСУ заявили, что через крымские КПВВ пассажиропоток уменьшился в десять раз.

Крым КПВВ ОГА Пункты пропуска Херсонская область

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